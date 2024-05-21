Умер 68-летний актер Хидэюки Умэдзу, озвучивавший героев «Наруто» и «Сейлор Мун»

Японский актер Хидэюки Умэдзу ушел из жизни в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стала пневмония.

Актер родился в 1955 году. Он не сразу решил связать свою жизнь с кинематографом. Во время учебы в Токийском медицинском университете Умэдзу начал посещать театральный кружок. Ему так понравилось, что он резко сменил сферу деятельности. Если бы не кино, Хидэюки стал бы стоматологом.

Умэдзу начал в 1980-х сниматься в сериалах. Но имя он себе сделал позднее, как артист озвучивания и дубляжа.

За свою карьеру актер принял участие в нескольких сотнях проектов. Он озвучил героев «Наруто», «Сэйлор Мун», «Тетради смерти», «Стального алхимика», «Покемона» и других персонажей классических и современных аниме, пишет comicbook.com.

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