Умер актер из фильма «Однажды в Америке» Ричард Форонджи

Актер Ричард Форонджи скончался на 87-м году жизни. Причина его смерти пока не разглашается. Печальные новости опубликовало издание Variety.

Отметим, что Ричард родился в 1937 году в Бруклине. В молодости он тесно был связан с криминалом, состоял в мафии. Однако в 70-е годы его заинтересовал кинематограф, и он решил оставить проблемы с законом ради искусства.

За свою карьеру Форонджи снялся в более 80-ти успешных проектах. Самые известные из них «Однажды в Америке», «Охотники за привидениями», «Ангелы Чарли», «Блюз Хилл-стрит» и многие другие.

К слову, за несколько лет до смерти актер выпустил мемуары, в которых рассказал о своем пути от мафиози до востребованной в Голливуде звезды.

Ранее умер актер Хидэюки Умэдзу, озвучивавший героев «Наруто» и «Сейлор Мун». Ему было 68 лет. Причиной его кончины была названа пневмония.