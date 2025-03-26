Внезапно скончалась 58-летняя модель и актриса Синди Лере

Внезапно умерла актриса, танцовщица и модель Синдиана Сантанджело, известная как Синди Лере. Об этом пишет издание People.

По информации источника, экстренные службы отреагировали на вызов в Малибу, Калифорния, вечером 24 марта. Пациентку, позже опознанную как Сантанджело, доставили в больницу, где врачи констатировали ее смерть.

Причина смерти 58-летней артистки в настоящий момент неизвестно. Известно, что манекенщица делала «уколы красоты» в кустарных условиях.

Синдиана Сантанджело появилась на свет в 1967 году. Ее фильмография включает в себя такие проекты, как «Дикая орхидея 2», «Женаты и с детьми», «Скорая помощь», «C.S.I.: Майами» и другие.

Ранее мы писали, что в возрасте 56 лет скончался итальянский музыкант и поэт Франческо Беноццо.

Также сообщалось, что 60-летний индийский актер Шихан Хуссаини умер от лейкемии, пожертвовав свои органы.