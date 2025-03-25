60-летний актер Шихан Хуссаини умер от лейкемии, пожертвовав свои органы

В Ченнаи ушел из жизни индийский актер, телеведущий и мастер боевых искусств Шихан Хуссаини. Об этом пишет The News Minute.

Актер умер на 61-м году жизни. Хуссаини боролся с раком крови и апластической анемией. Незадолго до смерти мужчина сообщил, что жертвует свои органы для медицинских исследований. Родственники умершего информацию подтвердили.

Шихан Хуссаини появился на свет в 1964 году. Занимался каратэ и основал школу, в рамках которой поддерживал молодых спортсменов, был экспертом по стрельбе из лука.

Играл в кино с середины 1980-х, вел телешоу. Его последний фильм «Гангстеры Ченнаи» вышел в 2025 году.

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