Ушел из жизни итальянский музыкант Франческо Беноццо

Скончался итальянский музыкант, поэт, писатель, эссеист, профессор романской философии и лингвистики Франческо Беноццо. Об этом сообщается на сайте Болонского университета.

Философ умер на 57-м году жизни. Смерть мужчины названа скоропостижной.

Франческо Беноццо играл на кельтской арфе, выступал в итальянских и европейских театрах, участвовал в крупнейших мировых фестивалях этнической музыки. В числе его музыкальных наград: особое упоминание критиков на Edinburgh Folk Awards в 2003 году, две победы Национальной музыкальной премии имени Джованны Даффини — в 2013 и 2015 гг., престижная почетная стипендия, предоставленная ему Чикагским поэтическим фондом, звание «Почтенный бард» от португальской Assembleia da Tradição Lusitana и другие.

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