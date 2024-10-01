Владел домом и квартирой в Москве: кому достанется наследство Вячеслава Добрынина

Адвокат Станислав Дроботов заявил, что дочь и вдова Вячеслава Добрынина поделят его наследство. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

Композитор владел загородным домом в Подмосковье и квартирой в Москве. Адвокат считает, что наследство Добрынина поделят между собой дочь от первого брака и вдова, которая имеет право на половину как на супружескую долю.

«Если, конечно, кто-то из наследников не откажется от наследства или не пропустит срок на его принятие. Бывшая супруга, хотя и родила дочь, в круг наследников не входит», — высказался Станислав.

Новость о смерти Вячеслава Добрынина появилась 1 октября. В последние дни жизни композитор с трудом говорил и почти не вставал с кровати.

Ранее муж Маши Распутиной заявил, что алкоголь ухудшил состояние Вячеслава Добрынина. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что причиной смерти 78-летнего Вячеслава Добрынина стали осложнения на фоне инсульта.