Названа причина смерти Вячеслава Добрынина

Причиной смерти 78-летнего композитора Вячеслава Добрынина стали осложнения на фоне инсульта. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

У Добрынина нашли острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения, уточняет Telegram-канал Mash.

Добрынин госпитализировали меньше недели назад, у него подозревали инсульт. Обследование показало наличие хронической артериальной гипертонии.

Врачи делали все возможное, у композитора также диагностировали сбой в работе почек.

Певец Алексей Глызин рассказывал, что состояние композитора давно вызывало беспокойство. В последний раз он видел Добрынина полтора года назад – на тот момент исполнитель почти ни с кем не общался. Глызин предположил, что состояние певца ухудшилось из-за вредной привычки – «она «усугубила все проблемы», размышлял артист.