Вдова и дочери Владимира Левкина не сдержали слез у белоснежного гроба певца

Вдова и дочери Владимира Левкина не сдержали слез у гроба певца. Об этом сообщает газета «Жизнь».

В Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с Владимиром Левкиным. Первыми на траурную церемонию прибыли родственники артиста. Как сообщает источник, вдова Владимира и две дочери не сдержали слез у белоснежного гроба.

Марина Ичетовкина была с мужем до последних дней. Чтобы почтить память супруга, она сняла платок и спела песню, назвав музыку смыслом жизни Левкина.

Также на прощании были Кай Метов, Александр Бердников, Ирина Ортман.

«Рано его не стало. Для нас это большая печаль. Вот буквально недавно, недели две назад, виделись с ним на премии. Он был в очень хорошем настроении, классно выглядел. Никто не мог подумать, что все так случится», — цитирует StarHit солиста группы «Корни».

Ранее вдова Владимира Левкина заявила у гроба мужа, что хочет провести этот день с ним. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что причиной смерти Владимира Левкина стал рецидив рака.