Вернулась старая болезнь: названа причина смерти Владимира Левкина

17 ноября жена Владимира Левкина сообщила о смерти артиста. Коллеги по шоу-бизнесу и фанаты звезды до сих пор не могут в это поверить. По предварительным данным, артист скончался из-за рецидива рака, который у него выявили еще в 2003 году.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в 2003 году артисту диагностировали рак лимфатической системы, но он смог победить болезнь. Заболевание вернулось спустя 10 лет: тогда Левкину сделали пересадку костного мозга и после курса химиотерапии он поправился.

Вероятнее всего, причиной смерти экс-солиста «На-На» стал очередной рецидив заболевания. Он умер утром 17 ноября в больнице.

Владимир Левкин выступал в составе группы «На-На» с 1989 по 1998 годы. После певец начал строить сольную карьеру.

Звезды начали высказывать соболезнования по поводу смерти артиста в социальных сетях. Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала в соцсетях, что встретилась с Левкиным 10 ноября на премьере своего фильма.

«Был рядом со своей любимой супругой — Марусей. Светился от счастья. Мы шутили, пили чай и делились впечатлениями о фильме», — пояснила Проскурякова.

Ранее Александр Панкратов-Черный назвал причину смерти своего тезки, режиссера Александра Панкратова.