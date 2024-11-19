«Володька, я тебя люблю»: вдова Левкина произнесла трогательную речь у гроба мужа
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Вдова певца Владимира Левкина произнесла трогательную речь у гроба мужа. Марина Левкина, которую супруг называл Марусей, рассказала, что была рядом с ним на сцене и сегодняшний день тоже хочет провести с ним. Видео публикует Telegram-канал «Звездная пыль».
Избранница артиста вышла с речью к присутствующим на церемонии прощания с бывшим участником группы «На-На». Она была в черном, но держалась стойко. Марина обратилась к любимому.
«Володька, я тебя люблю! Я на сцене была рядом, и сегодня я рядом. Хочу этот день провести рядышком с тобой...» – сказала женщина.
На церемонии прощания были представители прессы. Жена певца пояснила, что ее муж любил журналистов, поэтому для них не было запретов.
Отмечается, что пока в зале нет участников коллектива Бари Алибасова, возможно, они подойдут позже.
Напомним, что о смерти Владимира Левкина стало известно 17 ноября. Вдова певца призналась, что все случилось внезапно, а не после продолжительной болезни. Напомним, что артист боролся с раком.
Известно, что мужчину похоронят 19 ноября на Троекуровском кладбище.
Ранее мы писали о том, что Владимир Левкин оставил загородный дом жене и дочери.