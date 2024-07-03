Variety: умер 89-летний сценарист и лауреат премии «Оскар» Роберт Таун

Умер 89-летний сценарист и лауреат премии «Оскар» Роберт Таун. Об этом сообщает зарубежное издание Variety.

1 июня ушел из жизни сценарист, режиссер Роберт Таун. Деятель кино скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Что стало причиной его смерти — не уточняется. Также нет данных о месте и времени церемонии прощания.

Таун начал карьеру сценариста в 1960-х годах. Он написал сценарии к таким фильмам, как «Последний наряд», «Шампунь, «Китайский наряд», которые были номинированы на «Оскар».

Также Таун выступил соавтором сценариев для двух фильмов «Миссия: невыполнима». За свою карьеру он написал 40 сценариев. Помимо этого, он снялся в семи фильмах, в том числе в «Шампуне» и «Охотнике на убийц».

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