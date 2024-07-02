В Испании умер 82-летний актер Чема Бласко, снявшийся в 350 фильмах и сериалах

В Испании скончался популярный актер и театральный режиссер Хосе Мария Бласко, известный как Чема Бласко. 13 июля ему могло бы исполниться 83 года.

Официальная причина смерти деятеля культуры не раскрывается. Известно только, что в последнее время он испытывал проблемы со здоровьем. Также нет информации о том, где он будет похоронен.

Карьера Чемы Бласко началась в 1970-х годах прошлого века. Он продолжал активно сниматься в телепроектах вплоть до 2021 года.

Фильмография актера насчитывает более 350 проектов, из них 103 - это телесериалы, а 167 - короткометражные ленты. В частности, он был задействован в картинах «Гранд отель» и «Министерство времени», «Земля» и других проектах. Кроме того, Бласко сыграл в фильме-победителе Каннского Международного кинофестиваля «Рыжая белка». Проекты с участием Бласко издавались в России в серии «Кино без границ» сообщает Elindependiente.

Ранее в Амстердаме умерла в возрасте 85 лет известная голландская художница Жаклин де Йонг. Она продолжала работу вплоть до попадания в больницу на прошлой неделе, откуда уже не вышла.