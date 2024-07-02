В Амстердаме умерла известная голландская художница Жаклин де Йонг

В Амстердаме умерла в возрасте 85 лет известная голландская художница Жаклин де Йонг. Она продолжала работу вплоть до попадания в больницу на прошлой неделе, откуда уже не вышла.

Официальная причина смерти художницы не раскрывается, также нет информации о том, где она будет похоронена.

Жаклин Де Йонг долгое время жила во Франции. Она увлекалась живописью, графикой и скульпторой. Работы художницы представлены в Центре Помпиду в Париже и различных голландских музеях.

В 2023 году Де Йонг была удостоена звания кавалера Ордена искусств и литературы во Франции, сообщает Artdependence.

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