В зоне СВО погиб украинский артист балета Дмитрий Пасечник. Об этом сообщает Газета.Ru.

Танцор и артист балета Львовской национальной оперы Дмитрий Пасечник погиб в зоне СВО. Журналисты пишут, что мужчина ушел на фронт всего четыре месяца назад, в июне 2025 года.

Коллектив Львовской оперы выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. Информации о похоронах и церемонии прощания с артистом пока нет.

Дмитрий Пасечник окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко в 2022 году. После этого он поступил в магистратуру учебного заведения. В коллективе Львовской оперы он начал работать в 2024 году.

