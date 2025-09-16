Звезда сериала «Династия» Патрисия Кроули умерла за три дня до своего 92-летия

В Лос-Анджелесе скончалась голливудская актриса Патрисия Кроули, известная по сериалам «Друзья» и «Династия». Обладательнице премии «Золотой глобус» был 91 год.

Обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что актриса мирно ушла из жизни 14 сентября в своем доме по естественным причинам, сообщает Mirror.

Патрисия Кроули не дожила до своего 92-го дня рождения всего три дня. Она родилась 17 сентября 1933 года в Пенсильвании.

Вместе со старшей сестрой переехала в Нью-Йорк и поступила в Высшую школу исполнительских искусств. В 1950 году она дебютировала на Бродвее в главной роли в комедии «Южный акцент».

Актриса проснулась знаменитой после выхода на экраны сериала «Пожалуйста, не ешьте маргаритки». Далее последовали роли в фильмах «Вечная женщина» и «Деньги из дома». За убедительную игру она получила премию «Золотой глобус» в номинации «Новая звезда года — актриса».

Кроули также снималась в сериалах «Ангелы Чарли», «Гавайи 5.0», «Она написала убийство», «Фрейзер» и «Друзья», «Детектив Раш».

В 2012 году она в последний раз приняла участие в проекте «Монт-Рив», после чего завершила карьеру и вышла на пенсию.

Патрисия Кроули была замужем за адвокатом Эдом Хукстраттеном, который представлял интересы Элвиса Пресли. В браке родились двое детей: сын Джон и дочь Энн. В 1986 году актриса вышла замуж второй раз. Ее избранником стал Энди Френдли.

Ранее умер в возрасте 75 лет актер из фильма «Танго над пропастью» Валериу Цуркану.