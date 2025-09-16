На 58-м году жизни умерла новозеландская писательница-маори Келли Ана Морей

Новозеландская писательница, поэтесса и арт-критик Келли Ана Морей скончалась в возрасте 57 лет. О ее смерти сообщает Литературная академия Новой Зеландии.

Келли Ана Морей родилась в 1968 году. В писательнице текла кровь коренных народов Новой Зеландии — маори. В 1971-м году ее семья перебралась в Папуа-Новую Гвинею, где и выросла будущая литератор. На родину она вернулась в возрасте 12 лет.

Морей получила степень бакалавра по английскому языку, степень по современному искусству маори, и степень по литературе.

Ее дебютный роман «Блум» вышел в 2004 году. Произведение получило премию Хьюберта Черча. Таким образом автор стала четвертой представительницей маори за почти 50 лет существования премии.

Вторая книга Морей «Грейс ушла» вошла в шорт-лист международной премии Кирияма; в 2005 году она получила первую литературную премию имени Джанет Фрейм.

В 2014 году Келли Ана стала лауреатом премии Māori Writer’s Residency в Центре писателей Майкла Кинга.

Ранее мы писали о смерти детской писательницы Ютте Бауэр.