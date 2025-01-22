В зоне СВО погиб медик Алексей Павлов, спасший десятки жизней бойцов ВС России. Об этом сообщает RT.

Алексей Павлов погиб, вытаскивая раненных из машины под минометным огнем. Он получил смертельное ранение в лоб. У умершего остались мама, сестра, жена и маленькая дочь.

Находясь в зоне СВО, Алексей успел послужить танкистом и разведчиком. Также под Изюмом он спас семью, попавшей под обстрел.

«Он спас десятки жизней сослуживцев. Как-то утром встретил его у полевого госпиталя, у него были страшные мешки под глазами. Оказалось, он с помощником провел 30 операций разной степени тяжести в полевом госпитале за одну ночь», — поделился воспоминаниями военнослужащий с позывным Кушнарь.

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