21-летний футболист Николай Пальянов погиб в зоне СВО

Не стало молодого футболиста Николая Пальянова. Уточняется, что спортсмен погиб в зоне СВО. Ему был 21 год.

О смерти Пальянов стало известно из сообщения футбольного клуба «Тюмень». Пальянов состоял в команде 2003 года рождения.

«Вчера нам сообщили очень плохую новость. Что Кольки не стало. Погиб на СВО», - говорится в сообщении на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте». О смерти футболиста узнали 28 сентября.

Отмечается, что Пальянов с детства отдался футболу, отстаивал все матчи. Близкие спортсмена попросили поддержать их.

Причины и какие-либо подробности смерти не приводятся.

30 сентября появилось сообщение о ранении в зоне СВО военкора «Известий» Дениса Кулаги. При возвращении со съемок в квадроцикл, предположительно, попал дрон. Журналист получил осколочные ранения.

По его словам, некоторые осколки удалось извлечь, другие не получается. Помимо переломов обеих ног, у Кулаги ожоги рук и лица.