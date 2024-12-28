Редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне СВО

Журналист, редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на супругу корреспондента.

Елисеев служил в российских войсках с осени 2022 года: он отправился в зону СВО добровольно. Мужчина был связистом в ЛНР в Харьковском направлении. В его задачи входило восстановление связи под ураганным огнем противника.

Мужчина погиб накануне в результате атаки беспилотников. Остальные подробности случившегося не уточняются.

Ранее участница «Фабрики звезд» Виктория Колесникова сообщила о смерти отца своих детей. Мужчина погиб в зоне СВО.

Также мы писали, что россиянин выстрелил в ногу знакомому, чтобы попасть из колонии на СВО. Он дважды пытался заключить контракт с Минобороны, но получал отказ от военкомата.