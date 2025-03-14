В зоне СВО ликвидировали воевавшего за ВСУ продюсера Юрия Кирпика

В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидировали продюсера компании Starlight Media Юрия Кирпика, участвовавшего боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал.

Уточняется, что медиаменеджера устранили накануне.

Кирпик участовал в работе над различными проектами, среди которых «Взвешенные и счастливые», а также сериалами «Джованни» и «Домик на счастье».

Незадолго до этого в зоне СВО ликвидировали служившего в ВСУ украинского режиссера Виталия Кокошко. Кокошко был владельцем студии «Кинограф». Позднее он вступил в ряды ВСУ и принимал участие в боевых действиях в составе 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уточняется, что мужчина погиб на одном из направлений боевых действий.

Также сообщалось, что украинский актер Алексей Самойленко отправился в зону СВО и погиб. Артист при жизни успел сняться в сериалах «Доктор Вера», «Прогулка в пустоту» и других.