В возрасте 97 лет умерла звезда «Фанфана-Тюльпана» Женевьев Паж. Об этом сообщает Kp.ru.

14 февраля скончалась французская актриса Женевьев Паж, ей было 97 лет. Причина смерти знаменитости не раскрывается.

Женевьев Паж родилась в 1927 году в Париже. Актриса долгое время играла в театре, после чего решила попробовать свои силы в кино. Она сыграла более 50 ролей в американских, французских и итальянских фильмах. Самыми известными картинами с участием Паж стали «Фанфан-тюльпан», «Иностранная интрига», «Холодные закуски» и «Майерлинг».

Женевьев Паж также являлась крестной дочерью модельера Кристиана Диора.

Ранее мы писали о том, что в Марий Эл умер актер театра кукол Владимир Никитин. Ему было 75 лет.

Мы также рассказывали о том, что актер Боб Бингхэм умер от последствий коронавируса.