В Марий Эл умер актер театра кукол Владимир Никитин. Об этом сообщает пресс-служба театра.

13 февраля ушел из жизни заслуженный артист России и актер Республиканского театра кукол. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Никитин был ведущим актером труппы и играл главные роли почти во всех спектаклях. Чаще всего ему доставались образы романтического плана. Он участвовал в постановках «Принцесса и свинопас», «Дикие лебеди», «Гадкий утенок», «Руслан и Людмила». Творческой вершиной Никитина стала роль Кота в спектакле «После дождичка».

Умерший — трижды лауреат театральной премии имени Йывана Кырли. В 2015 году он был отмечен премией Кырли в номинации «Честь и достоинство». В 2001 году стал лауреатом Государственной премии Республики Марий Эл в области театрального искусства имени М. Шкетана, а в 2006 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

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