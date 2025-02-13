Американский актер и певец Боб Бингхэм ушел из жизни. Ему было 78 лет. Причиной смерти знаменитости называют последствия коронавирусной инфекции, передает Российская газета.

О случившемся стало известно из некролога. Его опубликовал похоронный дом, занимавшийся траурными церемониями. Подробности смерти Бингхэма не приводятся.

Американец обрел широкую популярность как первосвященник Каиафа из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Он исполнял эту роль в оригинальном шоу на Бродвее, а также в киноверсии, которая получила шесть номинаций на «Золотой глобус».

В 1970-х Бингхэм на время оставлял бизнес. Тогда он занял руководящую должность на предприятии по производству застежек.

Ранее сообщалось о смерти французской актрисы Нике Арриги. Фильм с ней под названием «Ставиский» одержал победу на Каннском кинофестивале.