В возрасте 97 лет умер актер и режиссер Дэвид Кетчам. Об этом сообщает «Российская газета».

Актер кино, сериалов и рекламы из Америки Дэвид Кетчам скончался в возрасте 97 лет. Известно, что последние годы жизни он провел в доме престарелых в Калифорнии. Причина смерти артиста не сообщается.

Дэвид Кетчам родился в 1928 году, сниматься в кино начал в 60-х. Наибольшую известность актеру принесла роль Агента 13 из франшизы «Напряги извилины».

Кетчам также работал сценаристом таких картин, как «Чертова служба в госпитале Мэш», «Лодка любви», «Кувалда» и «Полный дом».

