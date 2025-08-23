В возрасте 95 лет умерла педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в соцсетях.

22 августа на 96-м году жизни скончалась педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая. Причина ее смерти не уточняется.

Коллектив института отметил вклад Вербицкой в развитие актерского образования и выразил соболезнования родным и близким педагога.

«Анастасия Всеволодовна — большой профессионал своего дела. Она занималась одной профессией всю свою жизнь, преподавала студентам. Огромное количество людей её помнят, чтят и любят. Будучи очень чутким и тонким человеком, Анастасия Всеволодовна относилась с большим вниманием к каждому студенту», — сказано в некрологе.

Анастасия Вербицкая преподавала на протяжении 40 лет сценическое движение и фехтование.

Ранее мы писали о том, что после тяжелой болезни умер в 58 лет журналист Кирилл Вышинский.