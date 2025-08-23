Актер и поэт Гюнтер Хассонг умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

Актер театра, поэт и певец из Германии Гюнтер Хассонг скончался 21 августа в возрасте 77 лет. Причина его смерти не уточняется.

Гюнтер Хассонг был также артистом кабаре, писателем и продюсером. Свой дебютный альбом в качестве певца артист выпустил в 1997 году. Хассонг был одним из носителей саарского диалекта немецкого языка. Он активно продвигал его — все творчество выходило именно на этом диалекте.

В 2005 году он стал первым саарцем, который удостоился премии в категории «сценическое представление» на конкурсе Dannstadter Höhe.

