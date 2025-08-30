В возрасте 95 лет умерла музыкант и композитор Жанна Колодуб. Об этом сообщает «Российская газета».

28 августа ушла из жизни советский музыкант и композитор Жанна Колодуб. Ей было 95 лет. Причина смерти не уточняется.

Жанна Колодуб родилась 1 января 1930 года в Виннице, Украина. С 1952 года она работала преподавателем консерватории в Украине. За годы работы Колодуб выпустила множество музыкальных сочинений для симфонических и струнных оркестров, а также сюиты, пьесы, хоры, романсы и вокализы.

В 2009 году она удостоилась звания народной артистки Украины.

