Умер в возрасте 85 лет музыкант и художник Камил Сопко

Скончался чехословацкий и чешский артист Камил Сопко. Ему было 85 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт города Хомутов.

Сопко был музыкантом-мультиинструменталистом и художником, педагогом, занимался живописью и скульптурой, графикой, выступал как иллюстратор, был писателем и публицистом. Он играл на гитаре, контрабасе и ударных, зарекомендовав себя как джазмен и рок-музыкант.

Камил родился 10 июля 1940 года. Окончил технический вуз в Братиславе, далее изучал живопись в Академии изящных искусств города, а после – в Пражской. На заре художественной карьеры ориентировался на кубизм и оп-арт – оптическое искусство. После отдался крупным, монументальным формам.

Его жизнь была омрачена трагическими событиями: в 1977-м у дома, где жил артист, загорелась крыша, большая часть его картин была испорчена. А еще через пять лет художник потерял жену. После чего Сопко на несколько лет полностью отошел от искусства.

