Утонул во время заплыва по Рейну: 62-летний немецкий эмбиент-музыкант Маттиас Грассов погиб

Немецкий музыкант Маттиас Грассов, считающийся легендой электронного жанра, ушел из жизни в возрасте 62 лет. По предварительным данным, творец погиб при трагичных обстоятельствах, передает glavny.tv.

Грассов родился 9 мая в Гессене. Изначально музыкант играл на гитаре и ударных, а потом полностью переключился на синтезаторы. Он создавал медитативные и эмоциональные композиции, которые захватывали слушателей. Дискография немца насчитывает три сотни релизов.

Обстоятельства смерти Маттиаса до сих пор не раскрываются. Из неофициальных источников известно, что он принимал участие в заплыве по Рейну. Он прыгнул в воду, после чего пропал. Труп пловца нашли в шести километрах от места инцидента.

Ранее сообщалось о смерти чехословацкого и чешского артиста Камила Сопко. Он зарекомендовал себя как джазмен и рок-музыкант.