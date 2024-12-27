В возрасте 94 лет умер от лимфомы бывший глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки

Скончался бывший глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки. Ему было 94 года.

О смерти сообщает РЕН ТВ.

Судзуки не стало 25 декабря. Причиной смерти названа лимфома – злокачественное заболевание выявили в сентябре.

Обстоятельства смерти не приводятся. Дата похорон на момент публикации неизвестна.

Ранее сообщалось о смерти актер Николая Капленко. Ему было 67 лет. Известно, что он скончался после тяжелой болезни. В театре рассказали, что у артиста были планы вылечиться и сыграть в спектакле 26 декабря. За три дня до постановки Капленко не стало.

Также стало известно о смерти врача из России на отдыхе в Таиланде. Мужчина погиб после сеанса расслабляющего массажа.