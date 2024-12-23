«Были планы, что вылечится»: умерший актер Капленко собирался сыграть в спектакле через три дня

В Свердловском государственном академическом театре музкомедии сообщили, что у умершего актера Николая Капленко были планы вылечиться и сыграть в спектакле 26 декабря.

Об этом узнал сайт aif.ru.

Как рассказали в театре, актер выходил на сцену 7 декабря. Он сыграл в спектакле «Кошки». Потом Капленко посещал репетиции.

«У него были большие планы, что он сейчас справится, вылечится и дальше пойдет», - отметили в театре.

В учреждении говорят, что 26 декабря он планировал сыграть в спектакле «Екатерина Великая». Однако за три дня до него актер умер.

Напомним, Капленко было 67 лет. Сообщалось, что он тяжело болел, но причину смерти не называли.