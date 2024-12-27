Врач из России погиб после сеанса расслабляющего массажа в Таиланде

В Таиланде после сеанса расслабляющего массажа погиб 49-летний фельдшер из России. Мужчина приехал на отдых с девушкой.

О смерти кировского врача сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, мужчина приехал в Паттайю 15 декабря. Перед этим он поссорился с избранницей.

Чтобы успокоиться, мужчина пошел на массаж. Однако после сеанса у него закружилась голова и поднялось давление. Спускаясь с лестницы на выходе из комнаты турист потерял сознание и упал головой вниз. Сотрудники массажного салона безуспешно пытались привести клиента в чувства.

Он сутки провел в реанимации и умер. Причиной смерти местные медики называют травмы от падения с высоты.

Известно, что мужчина должен был вскоре лететь домой. Через месяц ему исполнилось бы 50 лет.

Ранее сообщалось, что 61-летний турист из России умер в беседке турецкого отеля.