В возрасте 93 лет умер муж актрисы из «Девчат» Надежды Румянцевой Вилли Хштоян. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Тело мужа актрисы Надежды Румянцевой, которая известна ролями в фильмах «Девчата» и «Королева бензоколонки», обнаружила дочь Вилли Хштояна от первого брака. Известно, что мужчине было 93 года, он страдал деменцией, причиной смерти стали последствия хронических заболеваний.

Хштоян родился в 1929 году. Он работал дипломатом, представителем СССР в Египте и Малайзии и председателем Внешпосылторга. В браке с Надеждой Румянцевой Хштоян прожил 42 года, однако детей в этом союзе у супругов не было.

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