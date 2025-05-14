Актер Виктор Головин умер в 48 лет из-за оторвавшегося тромба

В Братске умер 48-летний актер Виктор Головин. Предварительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Об этом сообщило ИА «ТК Город».

Головин скончался в ночь на 14 мая. Актер умер скоропостижно. Другие подробности не приводятся.

Головин был выпускником Восточно-Сибирской академии культуры и искусств. Работал в Драматическом театре Братска, потом – в телерадиокомпании «Братск». Он был ведущим и автором ряда ТВ-проектов.

11 мая умер блогер Слава Паруков. Ему было 37 лет. Мужчина болел двусторонней пневмонией, были поражены легкие. На плохое самочувствие он пожаловался в марте, постоянно держалась высокая температура. Врачи диагностировали 80% поражения легких. Паруков неделю провел в реанимации, ему стало легче. Однако потом температура вернулась, на этот раз врачи не смогли спасти блогера.