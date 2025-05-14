Опубликовано 14 мая 2025, 14:151 мин.
Приехали дочь и внучка: актрису Нину Гребешкову похоронили рядом с мужем Леонидом Гайдаем
Актрису Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище рядом с мужем Гайдаем.
© East News
В Москве состоялись похороны заслуженной артистки РФ Нины Гребешковой. Ее похоронили на Кунцевском кладбище рядом с мужем – Леонидом Гайдаем.
Об этом сообщает ТАСС.
На прощании с актрисой, известной по фильмам «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», присутствовали дочь – Оксана Гайдай – и внучка – Ольга Худякова. Приехали актриса Дарья Мороз, писатель Аркадий Инин. На кладбище доставили венок от «Мосфильма», сообщил Telegram-канал SHOT.
Напомним, Гребешкова умерла в возрасте 94 лет. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Наследство умершей актрисы перейдет дочери. Речь идет о даче и квартире.