Приехали дочь и внучка: актрису Нину Гребешкову похоронили рядом с мужем Леонидом Гайдаем

В Москве состоялись похороны заслуженной артистки РФ Нины Гребешковой. Ее похоронили на Кунцевском кладбище рядом с мужем – Леонидом Гайдаем.

Об этом сообщает ТАСС.

На прощании с актрисой, известной по фильмам «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», присутствовали дочь – Оксана Гайдай – и внучка – Ольга Худякова. Приехали актриса Дарья Мороз, писатель Аркадий Инин. На кладбище доставили венок от «Мосфильма», сообщил Telegram-канал SHOT.

Напомним, Гребешкова умерла в возрасте 94 лет. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Наследство умершей актрисы перейдет дочери. Речь идет о даче и квартире.