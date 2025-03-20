В возрасте 92 лет умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин

Ушел из жизни первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Об этом сообщает издание «Страна».

Политик скончался на 93-м году жизни. О смерти мужчины сообщила его внучка Мария.

Витольд Фокин занимал должность первого премьер-министра независимой Украины с 24 августа 1991 года по 1 октября 1992 года при президенте Леониде Кравчуке.

С 14 ноября 1990 года по 18 апреля 1991 года являлся председателем Совета Министров УССР, с 18 апреля по 24 августа 1991 года — занимал пост премьер-министра УССР.

В августе 2020 года Фокин вошел в состав украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе, но уже в сентябре того же года его освободили от должности.

Ранее мы писали, что в возрасте 77 лет скончался автор книг и фильмов о звездах спорта Виталий Мелик-Карамов.

Также сообщалось, что после тяжелой болезни умерла актриса театра и режиссер Лариса Гурьянова.