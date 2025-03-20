Опубликовано 20 марта 2025, 13:111 мин.
Умер в 77 лет автор книг и фильмов о звездах спорта Виталий Мелик-Карамов
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Умер журналист, писатель и режиссер Виталий Мелик-Карамов. Ему было 77 лет.
Официальная причина смерти не раскрывается, также нет информации о том, когда состоится церемония прощания и похороны журналиста.
Виталий Мелик-Карамов получил архитектурное образование, однако увлекся литературой и стал автором множества книг и фильмов о звездах советского и российского спорта.
Кроме того, работал спортивным журналистом. Присутствовал на множестве Олимпийских игр и чемпионатах мира.
В 1996 году Мелик-Карамов стал лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ», сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что умер 78-летний актер и поэт Вадим Жук внезапно скончался на кинофестивале в Суздале.