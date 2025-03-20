Умер в 77 лет автор книг и фильмов о звездах спорта Виталий Мелик-Карамов

Умер журналист, писатель и режиссер Виталий Мелик-Карамов. Ему было 77 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, также нет информации о том, когда состоится церемония прощания и похороны журналиста.

Виталий Мелик-Карамов получил архитектурное образование, однако увлекся литературой и стал автором множества книг и фильмов о звездах советского и российского спорта.

Кроме того, работал спортивным журналистом. Присутствовал на множестве Олимпийских игр и чемпионатах мира.

В 1996 году Мелик-Карамов стал лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ», сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что умер 78-летний актер и поэт Вадим Жук внезапно скончался на кинофестивале в Суздале.