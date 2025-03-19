После тяжелой болезни умерла актриса театра и режиссер Лариса Гурьянова

Умерла актриса театра, педагог и режиссер Лариса Гурьянова. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Об этом сообщили в Старооскольском театре для детей и молодежи имени Б.И. Равенских, где с 2001 года служила Гурьянова.

Гурьяновой не стало 18 марта. В театре вспоминают о ней как о выдающейся актрисе и педагоге, которая внесла значительный вклад в театральное искусство.

«На её счету множество ярких ролей и работа в качестве режиссёра-постановщика. Уход Ларисы Яковлевны стал невосполнимой утратой для театральной общественности региона», - говорится в некрологе.

Театр выразил соболезнования мужу актрисы, а также режиссеру театра и всем, кто знал Гурьянову.

Она родилась в 1952 году, была выпускницей Ленинградского института культуры имени Н.К. Крупской. Работала в Севастопольском государственном академическом драматическом театре, потом в Рижском, а после него в Свердловском ТЮЗе. С 2001 года служила в Старооскольском театре. Сыграла в постановках «Жизнь А. Пушкина. Лицей», «Последний срок», «Приезжие» и других.

18 марта сообщалось о смерти отца певца Филиппа Киркорова Бедроса. Прощание с народным артистом РФ состоится 21 марта в Большом Троекуровском зале.