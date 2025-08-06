В возрасте 92 лет скончалась телеведущая и писательница Эльза Лидегаард. Об этом сообщает «Российская газета».

Телеведущая, режиссер и писательница из Дании Эльза Лидегаард умерла на 93-м году жизни. Она была известной радио- и телеведущей в своей стране. Причина смерти не разглашается.

Лидегаард родилась в 1933 году, с 1953 по 1961 год она работала ведущей на Гренландском радио, а с 1969 по 1996 год на Датском радио. В ходе своей работы Лидегаард выпустила более 150 программ, посвященных культуре и литературным портретам.

Также радиоведущая выпускала заметки о своих путешествиях по Африке и Патагонии.

Ранее мы писали о том, что на 26-м году жизни умер футболист украинского клуба «Заря» Владимир Белоцерковец.

Мы также рассказывали о смерти итальянского художника и создателя комиксов Анджело Риччи. Ему было 79 лет.