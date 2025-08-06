На 80-м году жизни умер итальянский художник и создатель комиксов Анджело Риччи

Скончался итальянский создатель комиксов, иллюстратор и карикатурист Анджело Мария Риччи. Художник ушел из жизни, находясь в больнице Сан-Бенедетто, в возрасте 79 лет. Свой последний день рождения он отметил в июне.

Как сообщает издание Il Resto del Carlino, последние годы жизни Риччи боролся с болезнью. С какой именно, не уточняется.

Художник родился в 1946-м в городе Риети. После окончания художественной школы начал профессиональную карьеру. В 1972-м году он поселился в Милане. Кроме комиксов артист создавал иллюстрации для школьных учебников.

Широкую известность Риччи приобрел благодаря одному из самых долгоживущих комиксов Европы «Дьяволику». Журнал с этим персонажем выходил с 1962-го года и стал родоначальником широкой франшизы в кино, анимации и литературе.

Риччи также приложил руку к созданию комиксов про молодого Индиану Джонса.

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