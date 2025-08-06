Умер на 26-м году жизни футболист украинского клуба «Заря» Владимир Белоцерковец

Умер украинский футболист Владимир Белоцерковец. Он играл за клуб «Заря». О смерти спортсмена сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

По информации источника, футболисту было 25 лет. Причина его смерти пока неизвестна. Также не уточняется, были ли у спортсмена какие-либо заболевания. Представители УАФ в своем заявлении выразили соболезнования родным и близким Владимира.

Отметим, что Белоцерковец в составе клуба «Заря» принял участие в 11 матчах. До присоединения к команде Владимир играл в харьковском «Металлисте» и «Ингульце».

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Владимира Сафронова. Ему было 84 года. Информацию о кончине подтвердили в Малом театре.

Также недавно умер в возрасте 69-ти лет скульптор Валерий Окарский. Перед смертью он тяжело болел.