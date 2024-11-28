В возрасте 91 года умерла народная артистка РСФСР Вера Карпова. Об этом сообщает Фонтанка.

Актриса Вера Карпова скончалась в Санкт-Петербурге на 92-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.

Вера Карпова родилась в 1933 году в знаменитом Ахматовском доме. В 50-е годы она отправилась в Москву, где поступила в Училище имени Бориса Щукина. После окончания вуза, Карпову заметил театральный режиссер Николай Акимов, который пригласил ее работать в Ленинградский театр комедии.

На счету Карповой десятки ролей в театре и кино. Так, она снималась в «Неподдающихся» Ю. Чулюкина, «Шофёре поневоле» Н. Кошеверовой, «Улицах разбитых фонарей».

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