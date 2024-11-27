Упал с крыши на жену: факелоносец Олимпиады-80 Павел Куропаткин трагически погиб в Подмосковье

Участник эстафеты олимпийского огня летних Олимпийских игр 1980 года Павел Куропаткин трагически погиб возрасте 82 лет в подмосковном Серпухове.

Как сообщил источник РЕН ТВ, он залез на крышу сарая, чтобы провести ремонт, но не удержался и упал на землю. Трагедия произошла 26 ноября.

«В один момент Куропаткин соскользнул вниз и упал на жену. Больше признаков жизни не подавал», – сообщил собеседник издания.

Супруга, на глазах которой мужчина получил смертельные травмы, ничем не могла помочь. Она вызвала скорую помощь, но медики лишь констатировали смерть.

Павел Куропаткин являлся чемпионом СССР в беге на 3 тысячи метров и вице-чемпионом в беге на 1,5 тысячи метров. Рекордсмен РФ в беге на 1000 метров в закрытом помещении.

С 1995 года спортсмен работал учителем физкультуры в школе.

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