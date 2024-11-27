Умер в возрасте 74 лет редактор отдела культуры газеты «Труд» Сергей Бирюков

Умер музыкальный критик и журналист Сергей Бирюков. Ему было 74 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не разглашаются, однако известно, что Бирюков продолжительно болел. О том, что журналист ушел из жизни, сообщили в журнале «Музыкальная жизнь».

«Скончался наш коллега, музыкальный обозреватель, постоянный автор нашего издания Сергей Бирюков», - говорится в некрологе на сайте издания.

Сергей Бирюков сотрудничал с различными изданиями в качестве музыкального обозревателя с 1988 года. С 1991 года работал в газете «Труд».

Являлся членом Союза композиторов России и Ассоциации театральных критиков.

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