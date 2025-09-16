В возрасте 89 лет умер голливудский актер и режиссер Роберт Редфорд. Об этом сообщает The New York Times.

Актер Роберт Редфорд скончался в США на 90-м году жизни 16 сентября. Причина смерти неизвестна.

Роберт Редфорд родился в 1936 году. Свою дебютную роль он сыграл в 1962 году в картине «Охота на поле боя». Всего в фильмографии актера более 40 картин. Самыми известными из них являются «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера», «Три дня Кондора» и «Вся президентская рать».

В 80-х Редфорд решил попробовать себя в роли режиссера. Этот опыт оказался успешным. За свою дебютную картину «Обыкновенные люди» в 1981 году Редфорд получил «Оскар».

