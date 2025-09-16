Умер в возрасте 75 лет актер из фильма «Танго над пропастью» Валериу Цуркану

В Кишиневе умер актер фильма «Танго над пропастью» Валериу Цуркану. Ему было 75 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Прощание с актером состоится 17 сентября в театре «Сатирикус», после его захоронят на Кладбище святого Лазаря в Кишиневе.

«Его уход — болезненная утрата для национальной культуры. Нам остаются воспоминания о его неповторимом сценическом присутствии и значительном вкладе в искусство спектакля в Молдове», — приводит некролог Национального театра «Сатирикус», где Цуркану служил с 2005 года., портал Noi.

Валериу Цуркану окончил Кишиневский институт искусств им. Г. Музическу и в 1971 году поступил в труппу Национального театра в Бельцах.

С 1978 по 1998 годы служил в театре «Лучафэрул».

В 1983 году началась его кинокарьера. Дебют состоялся в фильме «Будь счастлива, Юлия!» с Еленой Прокловой в главной роли. Кроме того, Цуркану снялся в картине «Вам телеграмма...», его партнершей стала Татьяна Догилева.

В 1998 году вышел в свет боевик «Танго над пропастью» со Львом Дуровым и Мариной Могилевской. Эта картина стала последней работой Цуркану в кино, больше он не снимался.

