Умер актер и основатель театра «Петрушкина слобода» Анатолий Архипов

Актер и основатель театра кукол «Петрушкина слобода» Анатолий Архипов скончался 13 сентября. Причина смерти не раскрывается.

Коллектив театра выразил слова соболезнования родным и близким театрального деятеля.

«Тяжело, больно, грустно, пусто… А он бы сказал: „Ну вот, опять попьем компотику“ или „Ааа, все там будем“. Таков наш Толя, умеющий рассказать анекдот и посмеяться над любой ситуацией», — сказано в некрологе.

Прощание с Анатолием Архиповым состоялось 16 сентября в Митинском крематории.

Анатолий Архипов также являлся основателем театра кукол «Теремок» в Кургане.

