В возрасте 88 лет умерла американская актриса Лоретта Суит из сериала M*A*S*H

В возрасте 88 лет умерла американская актриса Лоретта Суит. Об этом сообщает телеканал CBS.

Скончалась актриса Лоретта Суит, прославившаяся благодаря своей роли майора Маргарет Халиган в сериале «Чертова служба в госпитале Мэш» (MAS*H). Представили Суит сообщили о трагедии и подчеркнули, что она умерла в Нью-Йорке по естественным причинам.

Актриса снялась в таких картинах, как «У озера», «Любить человека», «Странные люди», «Развлечение для старичков», «Предварительное расследование» и «Служебный роман». Также она выступила в роли режиссера-постановщика в игровых фильмах «Коррида», «Собака» и других.

Кроме того, актриса была четырежды номинирована на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана, и шесть раз - на премию «Эмми» в аналогичной категории.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 105 лет умерла советская киноактриса и певица Элвира Балдиня.

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