Через несколько дней после юбилея умерла американская артистка Сьюзен Макдональд

Умерла американская артистка Сьюзен Макдональд через несколько дней после юбилея. Об этом сообщает «Российская газета».

29 мая 2025 года ушла из жизни американская артистка, которая играла на арфе. За 3 дня до кончины она отметила 90-летие. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Сьюзен в 15 лет поступила в консерваторию Парижа. В 1955 году она стала первой американкой, выигравшей Premier Prix de Harpe. Вскоре артистка заняла второе место на Международном конкурсе арфистов в Израиле, куда в 1970 году вернулась как член жюри.

Умершая вела активную творческую деятельность, выступала на радио и ТВ.

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