В возрасте 105 лет умерла советская киноактриса и певица Элвира Балдиня

Умерла в возрасте 105 лет советская киноактриса и певица Элвира Балдиня. Об этом сообщил в личном блоге Гундарс Аболиньш.

Элвира умерла 27 мая от остановки сердца. Ее называли самой пожилой латвийской театральной артисткой. По словам актера, среди нас уже почти не осталось тех, кто помнит ее.

«Зато еще немало тех, кому она с помощью нашей народной песни помогла справиться с горем при прощании с близким или другом. Латышская народная песня была самым сильным оружием Элвиры и лекарством в трудную минуту. Никто не считал, сколько песен она знала наизусть и сколько сама сочинила», — написал Аболиньш в личном блоге.

Элвира Балдиня родилась 11 августа 1919 года в крестьянской семье на хуторе Карклы Краукльской волости Мадонского уезда. После того, как она переехала в Ригу, год посещала там Театральную школу товарищества латвийских актеров.

Кроме того, в 1955 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Латвийской ССР. После выхода на пенсию продолжала работать вне штата, вплоть до закрытия театра в 1992-м.

Балдиня сыграла в таких фильмах, как «Мальчик-с-пальчик», «Клетка», «Клав — сын Мартина», «Как мы ушли из дома».

Ранее мы писали о том, что ушел из жизни легендарный разведчик Геннадий Юшкевич.

Также сообщалось, что умер актер Александр Лисицын.